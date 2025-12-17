Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
|
17.12.2025 07:01:06
Ausblick: Nano Nuclear Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nano Nuclear Energy wird am 18.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nano Nuclear Energy für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,307 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,166 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
