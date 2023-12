Ausblick: National Bank of Canada informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Bank of Canada äußert sich am 01.12.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,26 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,08 CAD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,43 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei National Bank of Canada für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,64 Milliarden CAD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,42 CAD im Vergleich zu 9,61 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 10,48 Milliarden CAD, gegenüber 9,93 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at