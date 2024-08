Ausblick: National Bank of Canada informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Bank of Canada präsentiert in der am 28.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2024 endete.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,47 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,38 CAD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 51,77 Prozent auf 2,86 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte National Bank of Canada noch 5,93 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,08 CAD, gegenüber 9,47 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 11,39 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,12 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at