Ausblick: Natural Grocers by Vitamin Cottage stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Natural Grocers by Vitamin Cottage stellt am 16.11.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,196 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 117,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 285,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 274,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,975 USD, gegenüber 0,940 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at