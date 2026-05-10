NET PW a Aktie
WKN DE: A3EMMN / ISIN: US64107A1051
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: NET PWR A legt Quartalsergebnis vor
NET PWR A präsentiert am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,071 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,550 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,296 USD, gegenüber -7,340 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu NET PWR Inc Registered Shs -A-
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