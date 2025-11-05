Ausblick: Netmarble Games stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Netmarble Games äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 846,57 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Netmarble Games noch ein Gewinn pro Aktie von 274,00 KRW in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 647,31 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 692,18 Milliarden KRW aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3921,84 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 313,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.793,12 Milliarden KRW aus im Gegensatz zu 2.663,78 Milliarden KRW Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at