10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Neuraxis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Neuraxis stellt am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,200 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Neuraxis noch ein Verlust pro Aktie von -0,250 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 49,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Neuraxis einen Umsatz von 0,7 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,935 USD je Aktie, gegenüber -1,220 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 4,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
