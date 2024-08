Ausblick: Neurosearch A-S Bearer and-or registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Neurosearch A-S Bearer and-or registered gibt am 06.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,19 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,74 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,17 Milliarden DKK aus – eine Steigerung von 2,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Neurosearch A-S Bearer and-or registered einen Umsatz von 2,12 Milliarden DKK eingefahren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,27 DKK, gegenüber 17,40 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 8,50 Milliarden DKK im Vergleich zu 8,34 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

