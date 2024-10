Ausblick: New Atlas Energy Solutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher

New Atlas Energy Solutions wird sich am 28.10.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,287 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll New Atlas Energy Solutions im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 307,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 95,36 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,927 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,10 Milliarden USD, gegenüber 614,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at