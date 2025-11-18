Ausblick: New Jersey Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

New Jersey Resources wird am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,151 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei New Jersey Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 24,65 Prozent auf 299,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte New Jersey Resources noch 397,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,26 USD, gegenüber 2,92 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at