Ausblick: New Jersey Resources veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

New Jersey Resources lädt am 21.11.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2023 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,328 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,40 Prozent verringert. Damals waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 760,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 765,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,50 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 2,71 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at