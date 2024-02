Ausblick: New Jersey Resources veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

New Jersey Resources wird sich am 06.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,727 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,31 Prozent auf 812,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 723,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD im Vergleich zu 2,70 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,49 Milliarden USD, gegenüber 1,96 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at