Ausblick: New Oriental Education Technology Group präsentiert Quartalsergebnisse

New Oriental Education Technology Group wird am 31.07.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2024 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,449 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte New Oriental Education Technology Group noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,14 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 32,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 860,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD im Vergleich zu 1,06 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich bei 4,31 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,00 Milliarden USD.

