Ausblick: New York Mortgage Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New York Mortgage Trust veröffentlicht am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,007 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 18,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 86,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,601 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 348,3 Millionen USD, gegenüber 390,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at