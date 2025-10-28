New York Mortgage Trust Aktie
WKN DE: A3D7BQ / ISIN: US6496048405
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: New York Mortgage Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
New York Mortgage Trust wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,256 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte New York Mortgage Trust ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 65,06 Prozent auf 47,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte New York Mortgage Trust noch 134,6 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,751 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,140 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 187,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 509,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu New York Mortgage Trust Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: New York Mortgage Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: New York Mortgage Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: New York Mortgage Trust präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)