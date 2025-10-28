Ausblick: New York Mortgage Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

New York Mortgage Trust wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,256 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte New York Mortgage Trust ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 65,06 Prozent auf 47,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte New York Mortgage Trust noch 134,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,751 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,140 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 187,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 509,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

