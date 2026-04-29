Ausblick: Newgen Software Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Newgen Software Technologies stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,29 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Newgen Software Technologies 7,73 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Newgen Software Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,39 Milliarden INR im Vergleich zu 4,30 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23,90 INR je Aktie, gegenüber 22,53 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 15,85 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 14,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at