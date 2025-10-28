Ausblick: NewtekOne legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NewtekOne lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NewtekOne die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 78,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 10,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NewtekOne einen Umsatz von 87,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,23 USD im Vergleich zu 1,96 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 295,6 Millionen USD, gegenüber 333,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at