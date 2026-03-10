NextVison Stabilized Systems Aktie
WKN DE: A3EWKN / ISIN: IL0011765935
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: NextVison Stabilized Systems, legt Quartalsergebnis vor
NextVison Stabilized Systems, wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,325 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NextVison Stabilized Systems, ein EPS von 0,830 ILS je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 46,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 113,0 Millionen ILS im Vorjahresviertel gegenübersteht.
2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,69 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,08 ILS je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 166,6 Millionen USD, gegenüber 425,5 Millionen ILS im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
