Ausblick: NH Foods öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NH Foods lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NH Foods die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 76,25 JPY aus. Im letzten Jahr hatte NH Foods einen Gewinn von 47,10 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll NH Foods im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 359,13 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 345,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,85 Prozent gesteigert.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 330,85 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 263,05 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.410,65 Milliarden JPY, gegenüber 1.370,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at