Ausblick: Nine Energy Service vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nine Energy Service wird am 06.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,370 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 134,0 Millionen USD gegenüber 161,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,99 Prozent.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -1,450 USD je Aktie, gegenüber -0,970 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 561,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 609,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at