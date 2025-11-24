Ausblick: Nio A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nio A wird am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,754 HKD. Im Vorjahresquartal waren -2,720 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Nio A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 24,20 Milliarden HKD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,32 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 19,09 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 32 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -7,749 HKD, gegenüber -11,960 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt 99,16 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 71,27 Milliarden HKD generiert worden waren.

