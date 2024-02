Ausblick: Nippon Telegraph and Telephone präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Telegraph and Telephone lädt am 08.02.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2023 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,06 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,10 Prozent erhöht. Damals waren 3,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3.304,44 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3.286,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,96 JPY im Vergleich zu 13,92 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 13.227,39 Milliarden JPY, gegenüber 13.136,19 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

