Ausblick: Nisshin Seifun Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nisshin Seifun Group veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 26,16 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,30 Prozent verringert. Damals waren 32,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 216,72 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 215,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 131,70 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 117,33 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 863,93 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 851,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at