Nordic Paper Aktie
WKN DE: A2QFQP / ISIN: SE0014808838
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Nordic Paper präsentiert Quartalsergebnisse
Nordic Paper wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,080 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,470 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 10,82 Prozent auf 981,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,10 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 5,16 SEK im Vergleich zu 6,96 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 4,58 Milliarden SEK, gegenüber 4,67 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
