Ausblick: North Media A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

North Media A-S veröffentlicht am 15.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,24 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,16 DKK erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 40,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 335,0 Millionen DKK gegenüber 238,4 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,39 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,29 DKK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 1,33 Milliarden DKK aus, nachdem im Vorjahr 949,1 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at