Erste Schätzungen: North Media A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

North Media A-S lädt voraussichtlich am 05.11.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2024 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,470 DKK gegenüber 0,910 DKK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 39,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 311,0 Millionen DKK gegenüber 222,3 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 13,42 DKK im Vergleich zu 14,29 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,34 Milliarden DKK, gegenüber 949,1 Millionen DKK im vorigen Jahr.

