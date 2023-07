Ausblick: Northern Technologies Internationa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Northern Technologies Internationa wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.07.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.05.2023 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,190 USD. Dies würde einem Zuwachs von 58,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Northern Technologies Internationa 0,120 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 8,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,0 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Northern Technologies Internationa für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 20,6 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,550 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 80,4 Millionen USD, gegenüber 74,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at