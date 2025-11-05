Ausblick: Nu Skin Enterprises informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nu Skin Enterprises wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,300 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 374,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 13,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 430,1 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,950 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 1,52 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,73 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at