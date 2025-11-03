Nuveen Churchill Direct Lending Aktie

Nuveen Churchill Direct Lending für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ELKH / ISIN: US67090S1087

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Nuveen Churchill Direct Lending legt Quartalsergebnis vor

Nuveen Churchill Direct Lending lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nuveen Churchill Direct Lending die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,449 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nuveen Churchill Direct Lending 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nuveen Churchill Direct Lending in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 52,0 Millionen USD im Vergleich zu 61,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 210,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 210,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Nuveen Churchill Direct Lending Corp Registered Shs 14,33 -0,76% Nuveen Churchill Direct Lending Corp Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

