Ausblick: Office Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Office Properties präsentiert in der am 31.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,420 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 7,76 Prozent auf 123,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 134,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,600 USD im Vergleich zu -1,440 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 510,8 Millionen USD, gegenüber 534,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at