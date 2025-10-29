Ausblick: Omega Healthcare Investors veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Omega Healthcare Investors gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,462 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,21 Prozent auf 251,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Omega Healthcare Investors noch 276,6 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,74 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,55 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 969,0 Millionen USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahr.

