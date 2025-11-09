ON24 Aktie
WKN DE: A2QMN0 / ISIN: US68339B1044
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: ON24 präsentiert Quartalsergebnisse
ON24 wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,270 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll ON24 nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 33,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,041 USD je Aktie, gegenüber -1,010 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 138,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 148,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu ON24 Inc Registered Shsmehr Analysen
