Ausblick: One Stop Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

One Stop Systems wird am 21.03.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,044 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei One Stop Systems noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 28,71 Prozent auf 13,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,055 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 60,7 Millionen USD, gegenüber 72,4 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

