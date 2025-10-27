Ausblick: ONEOK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ONEOK wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 1,45 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,78 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 74,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,38 USD, gegenüber 5,17 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 34,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,64 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at