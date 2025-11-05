Ausblick: OPAL Fuels A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OPAL Fuels A lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent auf 90,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,127 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 352,1 Millionen USD, gegenüber 299,9 Millionen USD im Vorjahr.

