Ausblick: Oportun Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oportun Financial äußert sich am 08.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oportun Financial im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,410 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 245,1 Millionen USD gegenüber 266,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,07 Prozent.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,180 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 993,9 Millionen USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at