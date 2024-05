Ausblick: Oportun Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oportun Financial wird am 09.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,266 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 91,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,000 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oportun Financial in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 240,5 Millionen USD im Vergleich zu 259,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,075 USD, gegenüber -4,880 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 996,8 Millionen USD im Vergleich zu 1,06 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at