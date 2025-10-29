Ausblick: Option Care Health präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Option Care Health präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,41 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD aus. Im Vorjahr waren 1,23 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 5,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at