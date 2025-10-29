Option Care Health Aktie

Option Care Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZEY / ISIN: US68404L2016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Option Care Health präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Option Care Health präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,41 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD aus. Im Vorjahr waren 1,23 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 5,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Option Care Health Inc Registered Shsmehr Nachrichten