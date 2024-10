Ausblick: Oracle Financial Services Software öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oracle Financial Services Software wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 67,80 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 40,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 48,25 INR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oracle Financial Services Software in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 17,28 Milliarden INR im Vergleich zu 14,44 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 289,10 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 256,39 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 72,00 Milliarden INR, gegenüber 63,73 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at