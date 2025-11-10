Orchid Pharma Aktie

ISIN: INE191A01027

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Orchid Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Orchid Pharma wird am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Orchid Pharma für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,90 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,37 INR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,84 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 17,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 15,15 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 19,65 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,82 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 9,19 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Orchid Pharma Ltd Registered Shs

Orchid Pharma Ltd Registered Shs 855,15 1,20% Orchid Pharma Ltd Registered Shs

