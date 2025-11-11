Ausblick: Orezone Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orezone Gold veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,034 USD aus. Im letzten Jahr hatte Orezone Gold einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 69,0 Millionen USD für Orezone Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 93,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,186 USD je Aktie, gegenüber 0,190 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 398,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 388,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at