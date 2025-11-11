Orezone Gold Aktie
WKN DE: A0RF8Q / ISIN: CA68616T1093
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Orezone Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Orezone Gold veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,034 USD aus. Im letzten Jahr hatte Orezone Gold einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie eingefahren.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 69,0 Millionen USD für Orezone Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 93,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,186 USD je Aktie, gegenüber 0,190 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 398,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 388,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orezone Gold Corpmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Orezone Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Orezone Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Orezone Gold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Orezone Gold Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Orezone Gold Corp
|0,86
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.