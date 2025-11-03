Ausblick: Orion Engineered Carbons stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orion Engineered Carbons stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,242 USD aus. Im letzten Jahr hatte Orion Engineered Carbons einen Verlust von -0,350 USD je Aktie eingefahren.

Orion Engineered Carbons soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 428,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 463,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,895 USD, gegenüber 0,760 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at