Ausblick: Otis Worldwide stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Otis Worldwide wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,00 USD. Das entspräche einer Verringerung von 25,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,34 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Otis Worldwide in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,06 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 14,49 Milliarden USD, gegenüber 14,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
