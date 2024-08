Ausblick: Otovo AS Registered A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Otovo AS Registered A präsentiert am 20.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,430 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Otovo AS Registered A noch -0,590 NOK je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 44,40 Prozent auf 170,9 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Otovo AS Registered A noch 307,4 Millionen NOK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -1,537 NOK, gegenüber -2,430 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 765,6 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at