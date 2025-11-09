Outset Medical Aktie
WKN DE: A413AY / ISIN: US6901452069
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Outset Medical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Outset Medical präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,655 USD. Das entspräche einem Gewinn von 92,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -8,250 USD erwirtschaftet wurden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 28,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,7 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,305 USD, gegenüber -36,900 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 124,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 113,7 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
