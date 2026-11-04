Ausblick: Owens Minor legt Quartalsergebnis vor

Owens Minor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,007 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,940 USD je Aktie erzielt worden.

Owens Minor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 618,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 697,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,003 USD, gegenüber -14,310 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,49 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,76 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net