WKN DE: A2JG23 / ISIN: US69181V1070

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Oxford Square Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oxford Square Capital wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 475,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 9,6 Millionen USD gegenüber -2,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,090 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch -53,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

