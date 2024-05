Ausblick: Pacific Biosciences of California öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pacific Biosciences of California wird am 09.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorstellen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,276 USD. Das entspräche einem Gewinn von 23,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,360 USD erwirtschaftet wurden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 43,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,021 USD, gegenüber -1,210 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 205,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 200,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at