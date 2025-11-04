Pacific Biosciences of California Aktie

Pacific Biosciences of California

WKN DE: A1C3EQ / ISIN: US69404D1081

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Pacific Biosciences of California stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pacific Biosciences of California präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pacific Biosciences of California im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,151 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,220 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 40,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 40,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,872 USD aus. Im Vorjahr waren -1,130 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 160,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 154,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at


