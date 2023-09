Ausblick: Palatin Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Palatin Technologies lädt am 28.09.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2023 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,527 USD. Dies würde einen Gewinn von 60,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Palatin Technologies -1,340 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 71,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,900 USD im Vergleich zu -3,790 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,3 Millionen USD, gegenüber 1,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

